Помогите!!!! 5 кв.см - 40 кв.мм= 6 кв дм - 38 кв см= 9 кв м - 15 кв дм= 6 а - 50 кв м= 8 га - 21 а= 3 кв км- 90 га Заранее очень буду благодарна!

Математика

Помогите!!!! 5 кв.см - 40 кв.мм= 6 кв дм - 38 кв см= 9 кв м - 15 кв дм= 6 а - 50 кв м= 8 га - 21 а= 3 кв км- 90 га Заранее очень буду благодарна!

Автор: Гость