Помогите!!!! 5 кв.см - 40 кв.мм= 6 кв дм - 38 кв см= 9 кв м - 15 кв дм= 6 а - 50 кв м= 8 га - 21 а= 3 кв км- 90 га Заранее очень буду благодарна!
Математика
Помогите!!!! 5 кв.см - 40 кв.мм= 6 кв дм - 38 кв см= 9 кв м - 15 кв дм= 6 а - 50 кв м= 8 га - 21 а= 3 кв км- 90 га Заранее очень буду благодарна!
Ответ(ы):
Гость:
5см2-40мм2=500мм2-40мм2=460мм2 6дм2-38см2=600см2-38см2=562см2 9м2-15дм2=900дм2-15дм2=885дм2 6а-50м2=600м2-50м2=550м2 8га-21а=800а-21а=779а 3км2-90га=300га-90га=210га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходил...
Английский язык
Помогите сочинение написать (10-12предложений) по английскому на тему "Олимпийские ??гры в Сочи 2014"