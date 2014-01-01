В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)
Геометрия
В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)
Ответ(ы):
Гость:
Если диагональ делит угол пополам, значи это квадрат. Диагонали квадрата пересекаются по углом 90°
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