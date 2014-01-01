В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)

Геометрия
В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если диагональ делит угол пополам, значи это квадрат. Диагонали квадрата пересекаются по углом 90°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!!! 5 кв.см - 40 кв.мм= 6 кв дм - 38 кв см= 9 кв м - 15 кв дм= 6 а - 50 кв м= 8 га - 21 а= 3 кв км- 90 га Заранее очень буду ...
Ответить
Математика
Кубтын барлык кырларынын косындысы 69 см кубтын кыры неше см?
Ответить
Литература
Я цель одну: пройти в родимую страну имел в душе
Ответить
Русский язык
Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходил...
Ответить
Английский язык
Помогите сочинение написать (10-12предложений) по английскому на тему "Олимпийские ??гры в Сочи 2014"
Ответить