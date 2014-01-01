В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)

Геометрия

В параллелограмме ABCD прямая AC делит угол A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дать в градусах. Помогите ради бога)

Автор: Гость