Поведение человека если он попал на не обитаемый остров(робинзон крузо)
Литература
Поведение человека если он попал на не обитаемый остров(робинзон крузо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поведение человека : зависит от характера слабо характерный сразу будет паниковать , а сильный и верющий в себя будет с каждым днём добывать пищу , обустраиваться , думать чёткий план по спасения
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