Поверхность бассейна имеет форму прямоугольника длина бассейна 9 м а ширина в 2 ра??а больше достаточно ли 1820 квадратных плиток со стороной 30 см чтобы выложить ими дно бассейна

Гость: Гость:

1) 2*9 = 18 м - ширина бассейна 2) 18*9 = 162 м в квадрате - площадь бассейна. 3) 0,3*0,3 = 0,09 м в квадрате - площадь одной плитки. 4) 0,09*1820 = 163,8 м в квадрате - площадь всех плиток. Следовательно плиток хватит, т.к. их общая площадь больше площади дна бассейна.