На мониторе компьютера появились 2 черные вертикальные линии, которые сжали изображение . как их убрать

Информатика
На мониторе компьютера появились 2 черные вертикальные линии, которые сжали изображение . как их убрать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полазий в настройках. Если это монитор (с отдельным блоком питания) то возможно на нем нажали что нибудь
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