1Спутником какой планеты является луна? 2В каком документе прописаны основные законы нашей страны? 3. Какая часть всего земного шара покрыта водой? 1)одна вторая 2)одна четвёртая 3)две третьих 4)две четвёртых 4 О ...

Окружающий мир

1Спутником какой планеты является луна? 2В каком документе прописаны основные законы нашей страны? 3. Какая часть всего земного шара покрыта водой? 1)одна вторая 2)одна четвёртая 3)две третьих 4)две четвёртых 4 О чем идёт речь в тексте? Это одно из самых обычных травянистых растений лугов и других открытых мест.Его мелкие колоски образуют раскидную метелку. Этот злак-хорошее кормовое растение. Ответ:

Автор: Гость