Загадка про кота ворюгу
Литература
Загадка про кота ворюгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полосатый не домашний. Он ворует каждый день. И поймать его не могут. Потому что это Зверь.
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