Загадка про кота ворюгу

Литература
Загадка про кота ворюгу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полосатый не домашний. Он ворует каждый день. И поймать его не могут. Потому что это Зверь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙКА,ОДИН, УДВОИТЬ,ЧЕТВЕРА,ДВУХЪЯРУСНЫЙ,ДВОЕ,ДВЕНАД??ТЬ
Ответить
Математика
Расшифруй кто из поэтов 17 века выступал под псевдонимом Козьма Прутков
Ответить
Русский язык
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.
Ответить
География
Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ 2. Тайвань 3. Оман 4. Бангладеш А. Нефтяная Б .Э...
Ответить
Математика
72000 м/ч:...=... м/мин
Ответить