ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙКА,ОДИН, УДВОИТЬ,ЧЕТВЕРА,ДВУХЪЯРУСНЫЙ,ДВОЕ,ДВЕНАД??ТЬ
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ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙКА,ОДИН, УДВОИТЬ,ЧЕТВЕРА,ДВУХЪЯРУСНЫЙ,ДВОЕ,ДВЕНАД??ТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойка, удвоить, четверка, двухъярусный - это не числительные. И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п: один, одного, одному, одного, одним, об одном; двое, двоих, двоим, двоих (двое - неодуш), двоими, двоих; двенадцать, двенадцати, двенадцати, двенадцать, двенадцатью, о двенадцати.
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