Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка ...

Русский язык
Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка задрал голову и посмотрел в синее небо. 3. Курьер принес из химчистки зимнее пальто. Зимнее пальто хранится в специальном чехле. 4. У этого зверька короткий хвост. Мальчик заметил вдали только короткий хвост.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СоседнИЙ дом очень высокий. - И.п.     Новые жильцы въехали в соседнИЙ дом. - В.п. 2. Над нами раскинулось синЕЕ небо.   - И.п.     Ивашка задрал голову и посмотрел в синЕЕ небо. - В.п. 3. Курьер принес из химчистки зимнЕЕ пальто.   - И.п.     ЗимнЕЕ пальто хранится в специальном чехле.  - В.п. 4. У этого зверька короткИЙ хвост.  - И.п.      Мальчик заметил вдали только короткИЙ хвост. - В.п.
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