Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка ...
Русский язык
Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка задрал голову и посмотрел в синее небо. 3. Курьер принес из химчистки зимнее пальто. Зимнее пальто хранится в специальном чехле. 4. У этого зверька короткий хвост. Мальчик заметил вдали только короткий хвост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СоседнИЙ дом очень высокий. - И.п. Новые жильцы въехали в соседнИЙ дом. - В.п. 2. Над нами раскинулось синЕЕ небо. - И.п. Ивашка задрал голову и посмотрел в синЕЕ небо. - В.п. 3. Курьер принес из химчистки зимнЕЕ пальто. - И.п. ЗимнЕЕ пальто хранится в специальном чехле. - В.п. 4. У этого зверька короткИЙ хвост. - И.п. Мальчик заметил вдали только короткИЙ хвост. - В.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык