Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка ...

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Определи, чем различаются имена прилагательные в каждой паре предложений. Укажи. ??ыдели окончания прилагательных. 1.Соседний дом очень высокий. Новые жильцы въехали в соседний дом. 2. Над нами раскинулось синее небо. Ивашка задрал голову и посмотрел в синее небо. 3. Курьер принес из химчистки зимнее пальто. Зимнее пальто хранится в специальном чехле. 4. У этого зверька короткий хвост. Мальчик заметил вдали только короткий хвост.

Автор: Гость