Таблица к задаче .Для приготовления салата нужно купить равные части перца, помид??ров ,огурцов и моркови. За перец, необходимый для салата, заплатили 45 руб. Цена помидоров в 2 раза выше цены перца. Цена огурцов в 3 раза ниже ...

Математика

Таблица к задаче .Для приготовления салата нужно купить равные части перца, помид??ров ,огурцов и моркови. За перец, необходимый для салата, заплатили 45 руб. Цена помидоров в 2 раза выше цены перца. Цена огурцов в 3 раза ниже цены перца .Цена моркови в 5 раз ниже цены огурцов .Сколько стоит все овощи для салата вместе?

Автор: Гость