Зачем охранять воздух?

Гость: Гость:

Воздух важен для людец так же сильно,как вода.Без воздуха,мы бы не смогли дышать,а это значит что мы бы не смогли существовать.Ведь всем известно,что кто живет вдали от городов-в деревнях,где нибудь в глубинке,то и здоровье у них лучше.От воздуха зависят наши легкие,которые между прочим,являются очень важным органом.