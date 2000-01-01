Пожалуйста помогите с математикой. Номер 179
Математика
Пожалуйста помогите с математикой. Номер 179
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000:8=250-60=190 190+60=250. 720:20=36 720:36=20. 350:50=7. 350:7=50. 150:30=5. 5×30=150
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