Повість Г. Тютюнника "Климко". Написати твір. План 1.Климко головний герой повісті 2.Портрет і зовнішність 3.Риси характеру:добрий,турботливий... 4.Ставлення Климка до оточуючих. 5 Моє ставлення до Климка
Українська література
Повість Г. Тютюнника "Климко". Написати твір. План 1.Климко головний герой повісті 2.Портрет і зовнішність 3.Риси характеру:добрий,турботливий... 4.Ставлення Климка до оточуючих. 5 Моє ставлення до Климка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климко-надзвичайно,добрий,чуйний герой.Його можна назвати супергероєм адже не кожен готовий віддати своє життя за для того,щоб зберегти життя маленькій дитинці.Климко був не багатий тому у нього не було багато гарного одягу, у нього не було батьків ,але був добрий дядько який про нього піклувався приносивши смаколики коли повертався пізно з роботи.Климко мав добре та велике серце,нічого не боявся,пішов аж у Артемівськ за сіллю,захищав дівчинку на базарі.Климко гарно до всіх відносився як до свойого дядька якому він приносив тарілку борщу,виливав бочку з дьогтяною водою,так і за вчителькою,другом Зульфата.Я ставлюсь до Климка як до супергероя,бо він віддав своє життя за те щоб зберегти життя маленькій оленці,не боявся і сам пішов за сіллю.
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