Поздней осенью бывает так чудесно и прекрасно. В этом предложении нужно подчеркнуть слова, в которых звуков больше чем букв. подчеркните пожалуйста
Русский язык
Поздней осенью бывает так чудесно и прекрасно. В этом предложении нужно подчеркнуть слова, в которых звуков больше чем букв. подчеркните пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью,бывает в слове осенью- ю- йу бывает-е-йэ
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