Поздней осенью бывает так чудесно и прекрасно. В этом предложении нужно подчеркнуть слова, в которых звуков больше чем букв. подчеркните пожалуйста

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Поздней осенью бывает так чудесно и прекрасно. В этом предложении нужно подчеркнуть слова, в которых звуков больше чем букв. подчеркните пожалуйста

Автор: Гость