У мыши в половых клетках по 20 хромосом, а соматических клетках а) по 40 хромосом б) по 10 хромосом в) по 15 хромосом г) по 80 хромосом

Биология
У мыши в половых клетках по 20 хромосом, а соматических клетках а) по 40 хромосом б) по 10 хромосом в) по 15 хромосом г) по 80 хромосом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) по 40 хромосом  в соматических клетках                      
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