Пожалуйста 10 слов с гласными и 10 слов с согласными
Русский язык
Пожалуйста 10 слов с гласными и 10 слов с согласными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко, яма, ясень, еж, мыло, сирень, чайник, юла, ящик, армия Молоко, лампа, кухня, пол, раковина, вода, плита, стол, стул, шкафчик
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