К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.
Русский язык
К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный пинал желтый носок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
How many words can you find? ============================== greenbrownredpinkorangeyellowpurplebluwgrey
Математика
Позвони игорь очистили в столовой туристического лагеря 400 штук картофеля оле очищала 3 штуки в минуту Алания 22 не работал на 25 минут дольше Олю...
Литература