К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.

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К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.

Автор: Гость