К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.

Русский язык
К именам существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные. Запиши их . Подчеркни имена прилагательные мужского рода.
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Гость:
Красный пинал желтый носок
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