Если на стену спроектировать тень какого то предмета, от чего будет зависить разм??р тени

Физика
Если на стену спроектировать тень какого то предмета, от чего будет зависить разм??р тени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Расстояние предмета до источника света  2)Размер источника света 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Существует ли треугольник ABC если : а) AB = BC = 5 см AC = 15 см б) AB=BC = 15 см AC = 5 см Обоснуйте свой ответ
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово по составу: злотоглавою
Ответить
Математика
Решите ПЛИЗ N(номер) 1431-1432
Ответить
Математика
Сли от наибольшего двузначного числа отнять наименьшее двузначное число, от полу??еного числа отнять число, записанное двумя шестёрками, а затем пр...
Ответить
Қазақ тiлi
По каз яз напишите 10 пословиц легких
Ответить