Если на стену спроектировать тень какого то предмета, от чего будет зависить разм??р тени
Физика
Если на стену спроектировать тень какого то предмета, от чего будет зависить разм??р тени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Расстояние предмета до источника света 2)Размер источника света
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