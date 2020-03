Существует ли треугольник ABC если : а) AB = BC = 5 см AC = 15 см б) AB=BC = 15 см AC = 5 см Обоснуйте свой ответ

Гость: Гость:

A) Рисунок 1. б) Рисунок 2. а - да существует. Так как AB и BC это боковые стороны и они равны,мы получим треугольник равнобедренный,потому что есть основание AC.Для этого начерти равнобедренный треугольник, назови по порядку ,буквами точки A,B,C .Сначала A ,потом B ,потом C .Ты заметишь что получил треугольник. б - да существует,тоже самое. начерти равнобедренный треугольник,потом отметь точки A ,B и С. 2 Решение Измерь линейкой сторону AB ,начерти основание AC и тоже измерь,начерти сторону BC и тоже измерь. Как начертить сторону? Через две любые точки,можно построить только одну прямую. Отметить 3 точки.Назовем их: пусть первая точка - A ,Вторая - B ,третья - C: -От точки A чертите линию к точке B ,Вы получите сторону AB. -От точки A чертите линию к точке C,Вы получите сторону AC. -От точки B чертите линию к точке C ,Вы получите сторону BC. Если в данных есть сторона,которая равна какому-нибудь числу. 1)Берите линейку или треугольник. 2)Отметь-те точку. 3)От этой точки ведем прямую линию,соблюдая при это на линейке,указанное расстояние от точки до точки. 4)Когда Вы достигли указанного расстояния,остановитесь и отметь-те другую точку на конце этой прямой линии 5)Вы получите сторону.Не забудь-те дать букву точкам.