Сли от наибольшего двузначного числа отнять наименьшее двузначное число, от полу??еного числа отнять число, записанное двумя шестёрками, а затем прибавить 33, то ты узнаешь возраст домовёнка Кузи.
Математика
Сли от наибольшего двузначного числа отнять наименьшее двузначное число, от полу??еного числа отнять число, записанное двумя шестёрками, а затем прибавить 33, то ты узнаешь возраст домовёнка Кузи.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 99-10=89 2) 89-66=23 3) 23+33=56
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