Сли от наибольшего двузначного числа отнять наименьшее двузначное число, от полу??еного числа отнять число, записанное двумя шестёрками, а затем прибавить 33, то ты узнаешь возраст домовёнка Кузи.

Математика

Сли от наибольшего двузначного числа отнять наименьшее двузначное число, от полу??еного числа отнять число, записанное двумя шестёрками, а затем прибавить 33, то ты узнаешь возраст домовёнка Кузи.

Автор: Гость