По каз яз напишите 10 пословиц легких

Қазақ тiлi
По каз яз напишите 10 пословиц легких
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тіл-тіршілік тірегі. 2.Кітап -білім кілті. 3.Отан --оттан да ыстық. 4.Өнер алды-қызыл тіл. 5.Өмір-үлкен мектеп. 6.Кітап-алтын қазына. 7.Ер қанаты --ат. 8.Білім -бұлақ 9.Денсаулық-зор байлық 10.Мектеп кеме,білім теңіз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значения выражений. 1)485208:69:(28618-28616)+404=??? 2)171000:57-(302*65-19000)
Ответить
Русский язык
Плиззз помогите срочно используя ключевые слова, напишите собственный вариант текста родиться , Италия ,1452 год , художник ,гениальный, ученый ,ин...
Ответить
Математика
Реши уравнения. x:5=1400-900,x-30=1000-200
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова с суфиксом лив болтать говорить
Ответить
Қазақ тiлi
Поздравление маме на 8 марта(не большое,но и не маленькое слишком) пожалуйста
Ответить