По каз яз напишите 10 пословиц легких
Қазақ тiлi
По каз яз напишите 10 пословиц легких
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тіл-тіршілік тірегі. 2.Кітап -білім кілті. 3.Отан --оттан да ыстық. 4.Өнер алды-қызыл тіл. 5.Өмір-үлкен мектеп. 6.Кітап-алтын қазына. 7.Ер қанаты --ат. 8.Білім -бұлақ 9.Денсаулық-зор байлық 10.Мектеп кеме,білім теңіз.
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