Найди значения выражений. 1)485208:69:(28618-28616)+404=??? 2)171000:57-(302*65-19000)
Математика
Найди значения выражений. 1)485208:69:(28618-28616)+404=??? 2)171000:57-(302*65-19000)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28618-28616=2 2)485208/69=7032 3)7032/2=3516 4)3516+404=4000 1)302*65=19630 2)19630-19000=630 3)171000/57=3000 4)3000-630=2370
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