Решите ПЛИЗ N(номер) 1431-1432

Математика
Решите ПЛИЗ N(номер) 1431-1432
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Гость:
Брат да у меня такой же учебник
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