Позвони игорь очистили в столовой туристического лагеря 400 штук картофеля оле очищала 3 штуки в минуту Алания 22 не работал на 25 минут дольше Олю Сколько времени они работали вместе

Математика
Позвони игорь очистили в столовой туристического лагеря 400 штук картофеля оле очищала 3 штуки в минуту Алания 22 не работал на 25 минут дольше Олю Сколько времени они работали вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  картофеля Игорь очистил за 25 минут,работая один?    2 *25=50 (шт) 2) картофеля очистили Игорь и Оля вместе?   400-50=350(шт) 3) картофеля очищали Игорь и Оля вместе за час? 2+3=5(шт) 4)= времени они работали вместите?  350 :5=70(мин)= 1 час и 10 мин
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