-0,8+1/5(одна пятая)+ 1 1/3 (одна целая одна третья)
Математика
-0,8+1/5(одна пятая)+ 1 1/3 (одна целая одна третья)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ, вроде минус одна целая 4/15
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