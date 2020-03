ПОЖАЛУЙСТА КИТЫ УМИРАЮТ((( составьте предложения со словами 1)Famous for 2)sense of humour 3)politness 4)make sure 5)respect 6)reserved 7)kiss them on the cheek 8)affectionate 9)offended 10)privasy 11)marital status 12)acceptab...

Английский язык

ПОЖАЛУЙСТА КИТЫ УМИРАЮТ((( составьте предложения со словами 1)Famous for 2)sense of humour 3)politness 4)make sure 5)respect 6)reserved 7)kiss them on the cheek 8)affectionate 9)offended 10)privasy 11)marital status 12)acceptable 13)on time 14)hosts

Автор: Гость