Текст рассуждения что такое счастье 5 класс

Гость: Гость:

Для каждого человека счастье означает разное. Для кого-то это богатство , для другого это здоровье родных и близких, для другого- слава, известность. Лично для меня , счастье- когда все родные и близкие живы и здоровы, есть крыша над головой, когда все друг друга любят и заботятся. Счастье- это мир на земле, когда нет войны. Небо голубое, а трава зелёная . Каждый человек сам для себя решает :"хочу ли я быть счастливым?" . И каждый выбирает свой путь.