Текст рассуждения что такое счастье 5 класс
Русский язык
Текст рассуждения что такое счастье 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для каждого человека счастье означает разное. Для кого-то это богатство , для другого это здоровье родных и близких, для другого- слава, известность. Лично для меня , счастье- когда все родные и близкие живы и здоровы, есть крыша над головой, когда все друг друга любят и заботятся. Счастье- это мир на земле, когда нет войны. Небо голубое, а трава зелёная . Каждый человек сам для себя решает :"хочу ли я быть счастливым?" . И каждый выбирает свой путь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста. Нужно составить 13 предложений на английском. 1 Past simple Passive Voice. 2 future simple Passive Voice 2 present ...
Английский язык
Помогите с переводом плиз !!! Переведите предложения. 1. She stood listlessly, her head dropping upon her breast. 2. She rose from the bed and...
Математика
Составь равенства 7дм 5см,8м 4 дм, 63 дм,80мин,100см,75см,5м+3м 4 дм,6м 3дм,1ч20мин,1м,2ч 10мин,705с??,7м5см,130 мин.
Литература