На рисунке 33 представлены графики зависимости пути от времени для двух равномерн??х движений 1 и 2 . Скорость какого движения больше? Определите значения скоростей
Физика
На рисунке 33 представлены графики зависимости пути от времени для двух равномерн??х движений 1 и 2 . Скорость какого движения больше? Определите значения скоростей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без рисунка не могу сказать точно, но скорость того движения больше, чей график пути более резко уходит вверх
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста. Нужно составить 13 предложений на английском. 1 Past simple Passive Voice. 2 future simple Passive Voice 2 present ...
Английский язык
Помогите с переводом плиз !!! Переведите предложения. 1. She stood listlessly, her head dropping upon her breast. 2. She rose from the bed and...