ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ 6-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.Сочинение на тему: “Поздняя осень”
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ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ 6-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.Сочинение на тему: “Поздняя осень”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздняя осень.Деревья голые,листья облетели.Обычно в этот период льют бесконечные дожди, почти не выходит солнце, не поют птицы, дни выглядят серыми, начинает раньше темнеть. "Поздняя осень, Грачи улетели, Лес обнажился, Поля опустели." Вдруг прекращается дождь и немного теплеет, над землей клубится туман. Дышится легко. До первого мороза и снегопада еще несколько дней, можно пройтись без варежек или даже без шапки и насладиться последним теплым деньком. А наутро все скует мороз. Тонким льдом, прозрачным как стекло, покроются лужицы.
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