Пожалуйста , напишите рассказ от имени египетского воина . Даю 99 баллов .

История
Пожалуйста , напишите рассказ от имени египетского воина . Даю 99 баллов .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ну вот опять идем в поход на чужую страну. Снарядили нас  обычным клинком  щитом копьем - в принципе обычное снарежение Но мои друзья бояться но что поделать - такая у нас служба Поход был очень тяжелым - через пустыню было трудно идти  Воины  могли умереть от жажды и жары Но вот наконец добрались до этого Места где должны была состояться битва Но я по прежнему боюсь битвы и смерти в пучинах горяих на чужой земле Битва будет долгой и кровожадной к сожалению...

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните деление с остатком 135725 на 297
Ответить
Английский язык
Сообщение о знаменитой улице любой страны. 10-13 предложений. Желательно с переводо?? на английский. Спасибо!
Ответить
История
Объясните, почему именно Британия смогла создать самую большую колониальную империю
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 9 класс
Ответить
Информатика
Расположите величины в порядке убывания:1024 бита, 1000байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт
Ответить