Пожалуйста , напишите рассказ от имени египетского воина . Даю 99 баллов .
История
Пожалуйста , напишите рассказ от имени египетского воина . Даю 99 баллов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ну вот опять идем в поход на чужую страну. Снарядили нас обычным клинком щитом копьем - в принципе обычное снарежение Но мои друзья бояться но что поделать - такая у нас служба Поход был очень тяжелым - через пустыню было трудно идти Воины могли умереть от жажды и жары Но вот наконец добрались до этого Места где должны была состояться битва Но я по прежнему боюсь битвы и смерти в пучинах горяих на чужой земле Битва будет долгой и кровожадной к сожалению...
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