Объясните, почему именно Британия смогла создать самую большую колониальную империю

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Так как Британия имела экономическое превосходство над другими странами Европы. Также она обладала военным преимуществом и качеством военной продукции. Британия построила самый большой военно-морской флот и имела достаточно средств для плавания на отдалённые территории. Немаловажную роль играют также такие черты характера англичан, как практичность, реализм, организованность и др.