Сделайте девятое упражнение пожалуйста

Английский язык
Сделайте девятое упражнение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) are 2) sheeps 3) smaller 4) have 5) of 6) play
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