У гражданки М .из квартиры украли компьютер и золотые украшения.О происшедшем она должна сообщить в ....
Обществознание
У гражданки М .из квартиры украли компьютер и золотые украшения.О происшедшем она должна сообщить в ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она должна сообщить об этом в полицию(я не уверена в ответе)
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