Помогите : Я непоняла по географии масштабы обьясните!

География
Помогите : Я непоняла по географии масштабы обьясните!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В N см на карте - M км на местности. Отношение M/N есть масштаб.
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