Укажите предложение с ошибкой. 1)Петя вышел на улицу и побежал по лужам без сапог??в 2) спят поляны снеговые, спит безмолвно темный лес 3) скоро степи запестреют, скоро светлая весна 4) летит,жужжит мохнатый шмель

Русский язык

Укажите предложение с ошибкой. 1)Петя вышел на улицу и побежал по лужам без сапог??в 2) спят поляны снеговые, спит безмолвно темный лес 3) скоро степи запестреют, скоро светлая весна 4) летит,жужжит мохнатый шмель

Автор: Гость