Укажите предложение с ошибкой. 1)Петя вышел на улицу и побежал по лужам без сапог??в 2) спят поляны снеговые, спит безмолвно темный лес 3) скоро степи запестреют, скоро светлая весна 4) летит,жужжит мохнатый шмель
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Укажите предложение с ошибкой. 1)Петя вышел на улицу и побежал по лужам без сапог??в 2) спят поляны снеговые, спит безмолвно темный лес 3) скоро степи запестреют, скоро светлая весна 4) летит,жужжит мохнатый шмель
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Гость:
Мне кажетья 3не верное предложение
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