Вставьте окончания: Hier lern...wir. Die Lehrerin heiß... Maria Iwanowna. Hier steh... ein Tisch. Hier lieg... Bücher und sreh...eine Lampe. оч надо,помогите поооооооож
Немецкий язык
Вставьте окончания: Hier lern...wir. Die Lehrerin heiß... Maria Iwanowna. Hier steh... ein Tisch. Hier lieg... Bücher und sreh...eine Lampe. оч надо,помогите поооооооож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lernen,heißt,steht,liegen,steht
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