ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! Придумать и записать предложение об осеннем ветре!lt;br /gt;
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! Придумать и записать предложение об осеннем ветре!lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний ветер был прохладным и сильным, но приятным.
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