Расположите величины в порядке убывания:1024 бита, 1000байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт

Информатика
Расположите величины в порядке убывания:1024 бита, 1000байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кбайт=1024байтам  1кбайт,1024байтов, 1000байтов,1байт,1бит. (не уверена в 2 последних числах)
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