Нужна информация о миовом экономическом кризисе 1929г (важные даты и т.д.)

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9 января 1929 - "Рабочий" бунт во Франции 1 февраля 1929 - Объявление серьезных санкций Европе от РСФСР 10 февраля 1929 - Государственный переворот в Польше 15 марта 1929 - война между Португалии и Великобритании 28 марта 1929 - казнь литовского короля Миколы III 1 мая 1929 - "Тихий час" во Франции 16 июня - 1 августа 1929 - Скандинавская междоусобица 1 октября 1929 - Мировой дефолт