Нужна информация о миовом экономическом кризисе 1929г (важные даты и т.д.)
История
Нужна информация о миовом экономическом кризисе 1929г (важные даты и т.д.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 января 1929 - "Рабочий" бунт во Франции 1 февраля 1929 - Объявление серьезных санкций Европе от РСФСР 10 февраля 1929 - Государственный переворот в Польше 15 марта 1929 - война между Португалии и Великобритании 28 марта 1929 - казнь литовского короля Миколы III 1 мая 1929 - "Тихий час" во Франции 16 июня - 1 августа 1929 - Скандинавская междоусобица 1 октября 1929 - Мировой дефолт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
Вставьте окончания: Hier lern...wir. Die Lehrerin heiß... Maria Iwanowna. Hier steh... ein Tisch. Hier lieg... Bücher und sreh...eine Lampe. оч н...
Окружающий мир