Пожалуйста номер 277,278,280 и можно понятнее
Математика
Пожалуйста номер 277,278,280 и можно понятнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 9/14-3 3/7=126/14-24/7 ( НОК 14)=126/14-48/14=78/14=5 8/14=54/7; 2) 7 5/12-3 7/24=89/12-79/24=( НОК 24)=178/24-79/24=99/24=4 3/24=4 1/8; 3) 12 11/12-5 13/12=155/12-103/18(НОК 36)=465/36-206/36=259/36=7 7/36. №278 1)1-17/29=29/29-17/29=12/29; 2) 4-7/19=3+(19/19-7/19)=3+12/19=3 12/19; 3) 13-7 3/16=12-7+(16/16-3/16)=6+13/16=6 13/16; 4) 15-12 16/17=15-11+(17/17-16/17)=4+1/17=4 1/17. №280 1) 3 1/12-1/6=(НОК=12) 3 1/12-2/12=36/12-2/12=34/12=2 10/12=2 5/6; 2) 8 7/30-2 9/20=(НОК=60) 8 14/60-2 27/60=494/60-147/60=347/60=5 47/60; 3) 7 10/51-4 21/34=(НОК=102) 7 20/102-4 63/102=734/102-471/102=263/102=2 59/102.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических имеет массу 735 грамм Какова масса слитка сере??ра объемом 25 кубических сантиметров Каков объем слитка серебр...