Пожалуйста! номера 6,7

Гость: Гость:

1).С + 2 Н20=СH4 (соединение) 2).2HgO= 2Hg+O2 (разложение) 3).FeO+H2= Fe+H20 (замещение) 4).4KOH+H2SO4= 2 K2SO4+ 2 H20 (обмена) в 4 я не уверена с коэффициентами