Пожалуйста! номера 6,7

Химия
Пожалуйста! номера 6,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).С + 2 Н20=СH4  (соединение) 2).2HgO= 2Hg+O2 (разложение) 3).FeO+H2= Fe+H20 (замещение) 4).4KOH+H2SO4= 2 K2SO4+ 2 H20 (обмена)  в 4 я не уверена с коэффициентами
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