Пожалуйста! номера 6,7
Химия
Пожалуйста! номера 6,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).С + 2 Н20=СH4 (соединение) 2).2HgO= 2Hg+O2 (разложение) 3).FeO+H2= Fe+H20 (замещение) 4).4KOH+H2SO4= 2 K2SO4+ 2 H20 (обмена) в 4 я не уверена с коэффициентами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Какие слова нужно вставить предложения?От чего зависит выбор слова? В парке гулял?? Таня Петрова с (шарик,Шарик) в руке.Наша дача расположена недал...
Английский язык
1)Tom's hair is ... mine.a)as long as b)long as c)longer.2)The weather in England was bad but it in Scotland it was... a)bad b) worse c)worst 3)The...
Математика