Пожалуйста очень нужно смешали два раствора этанола: один - 20 г с массовой долей спирта 80% и второй - 220 г с массовой долей спирта 30%. Вычислите массовую долю этанола в полученном растворе.
Химия
Пожалуйста очень нужно смешали два раствора этанола: один - 20 г с массовой долей спирта 80% и второй - 220 г с массовой долей спирта 30%. Вычислите массовую долю этанола в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1(C2H5OH) = 20 г*0,8 = 16 г m2(C2H5OH) = 220 г * 0,3 = 66 г m(C2H5OH) = 16г+66 г = 82 г m(p-pa C2H5OH) = 20 г + 220 г = 240 г ω(С2Н5ОН) = 82 г/240 г = 0,3417, или 34,17% Ответ: 34,17%
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