Пожалуйста очень нужно смешали два раствора этанола: один - 20 г с массовой долей спирта 80% и второй - 220 г с массовой долей спирта 30%. Вычислите массовую долю этанола в полученном растворе.

Химия

Пожалуйста очень нужно смешали два раствора этанола: один - 20 г с массовой долей спирта 80% и второй - 220 г с массовой долей спирта 30%. Вычислите массовую долю этанола в полученном растворе.

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