Пожалуйста ответьте на вопросы !!!!!

Гость: Гость:

1. развитием сельского хозяйства урожаи стали больше, их можно было продавать и покупать то, что сделали ремесленники. К тому же орудия труда крестьян стали сложнее, там чаще использовалось железо, потому крестьяне стали нуждаться в изделиях ремесленников. Всё это помогало ремеслу развиваться. (Мое мнение) 2. Многие средневековые города возникли на месте античных. После падения Западной Римской империи там стало гораздо меньше жителей, но жизнь не прекратилась совсем. Со временем урожаи стали больше, меньшее количество людей в обществе должны были непосредственно обрабатывать землю. С другой стороны, крестьянам нужны были более сложные орудия труда.(Мое мнение)