Пожалуйста переведите на каз -яз .буду очень признателен)))) Студенческая жизнь самая прекрасная пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, беззаботностью. Студенческая жиз...

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Пожалуйста переведите на каз -яз .буду очень признателен)))) Студенческая жизнь самая прекрасная пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, беззаботностью. Студенческая жизнь приносит много радости. От сессии до сессии живут студенты весело. У каждого человека остаются хорошие воспоминания о студенческой жизни. Как готовились к сессии, как ее сдавали, и как потом отмечали. Как не хватало стипендии, как собирали деньги на пачку макарон. Как собирались вечером и пели песню под гитару, как клеили обои в своей комнате, как ходили в походы. Особенно интересное время в ночь перед экзаменом, когда открываются форточки, выбрасываются привязанные на веревке зачетки и при этом сопровождаются заклинаниями «Халява приди». Заклинание нужно кричать громко. Это особый магический ритуал, с помощью которого студенты обязательно должны сдать экзамен на положительную оценку. И каждый студент в это верит. Каждый человек, который был студентом, может вспомнить много интересных историй из студенческой Жизни, ведь это самое интересное время.

Автор: Гость