Пожалуйста переведите на каз -яз .буду очень признателен)))) Студенческая жизнь самая прекрасная пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, беззаботностью. Студенческая жиз...
Қазақ тiлi
Пожалуйста переведите на каз -яз .буду очень признателен)))) Студенческая жизнь самая прекрасная пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, беззаботностью. Студенческая жизнь приносит много радости. От сессии до сессии живут студенты весело. У каждого человека остаются хорошие воспоминания о студенческой жизни. Как готовились к сессии, как ее сдавали, и как потом отмечали. Как не хватало стипендии, как собирали деньги на пачку макарон. Как собирались вечером и пели песню под гитару, как клеили обои в своей комнате, как ходили в походы. Особенно интересное время в ночь перед экзаменом, когда открываются форточки, выбрасываются привязанные на веревке зачетки и при этом сопровождаются заклинаниями «Халява приди». Заклинание нужно кричать громко. Это особый магический ритуал, с помощью которого студенты обязательно должны сдать экзамен на положительную оценку. И каждый студент в это верит. Каждый человек, который был студентом, может вспомнить много интересных историй из студенческой Жизни, ведь это самое интересное время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Студенттік өмір-ең керемет мезгіл. Дәл осы студенттік жылдар ең қызықты және ұмытылмас. Бұл наполнено магистрант және студенттерге құрмет, беззаботностью. Студенттік өмір көп қуаныш әкеледі. Сессиясының студенттер күні. Әр адамның қалып, жақсы естеліктер студенттік өмір туралы. Қалай дайындалдық сессиясының, оның тапсырды, және кейін қалай атап өттік. Қалай жетпеді стипендия, ақшаларын жинап қорапқа макарон. Қалай жиналған кеште ән шырқады әнін гитарамен, клеили тұсқағаздар өз бөлмесінде қалай барды, жорықтар. Әсіресе, қызықты уақыт түн алдында емтихан қашан ашылады, желдеткіштер, выбрасываются байланыстырылған арналған қала тұрғындарымен кездесті зачетки және сонымен қоса жүреді заклинаниями "Халява кел". Заклинание керек дауыстап айқайлайды. Бұл ерекше магиялық ритуал, оның көмегімен студенттер міндетті түрде емтихан тапсырулары тиіс оң баға берді. Және әрбір студент бұл сенеді. Әр адам, ол студенттің күндерді еске алады, көп қызықты әңгімелер студенттік Өмір, бұл ең қызықты уақыты.
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