Пожалуйста помогите! Буду очень вам признательна! Составьте уравнения реакций, ?? помощью которых можно осуществить следующие превращения: Са-СаО-СаСl2-Ca-CaSO4

Химия

Пожалуйста помогите! Буду очень вам признательна! Составьте уравнения реакций, ?? помощью которых можно осуществить следующие превращения: Са-СаО-СаСl2-Ca-CaSO4

Автор: Гость