Пожалуйста, помогите! Какие из следующих функций бесконечно малы при x→+∞ и почем??: 1) 2) 3) 4) 5)

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Для того, чтобы проверить какие из данных пределов будут бесконечно малы, необходимо и достаточно вычислить предел этих выражений, при х стремящихся к + бесконечности. В 4 и 5 х стоит в знаменателе, поэтому в пределе будет 0, то есть эти функции - бесконечно малые. Ответ: 2,4,5.