Помогите пожалуйста Экономика в Хлебозаводства расскажите

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Хм....... ну может это 1.Методические основы воздействия конкурентной среды на экономику предприятия2 Цели и виды конкуренции3 Понятие и факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы4 Методы конкурентной борьбы. Попробуй