Помогите пожалуйста Экономика в Хлебозаводства расскажите
Окружающий мир
Помогите пожалуйста Экономика в Хлебозаводства расскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм....... ну может это 1.Методические основы воздействия конкурентной среды на экономику предприятия2 Цели и виды конкуренции3 Понятие и факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы4 Методы конкурентной борьбы. Попробуй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительны...
Математика
Математика
В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитал...
История
Пожалуйста помогите!!Ответьте на вопросы!!! 1.Один из стольных городов Галицко-Волынской Руси. 2.Слуги князя, получавшие от него землю. 3.Вла...
Математика