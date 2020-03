Холи - это праздник весны, который знаменует обилие урожая пшеницы. Он возник в Индии и празднуется в течение нескольких дней. Основной идеей фестиваля является показать торжество добродетели над злом через яркие цвета. Участни...

Гость: Гость:

На английском языке FestivalФестивальThere are hundreds of festivals taking place every month all over the world. They are often connected with celebrations of certain holidays, for example, New Year Day, St. Patrick’s Day, Shrove Tuesday, Mother’s Day, May Day, Children’s Day, Halloween, etc. There are also some festivals, which are not connected with common holidays, but are cheerfully celebrated in certain countries. For example, Songkran – Thai New Year, La Tomatina, Oktoberfest, Glastonbury Festival, Guy Fawkes Night, Notting Hill Carnival, Holi. I think that everyone enjoys participating in such festivals. As for me, I would love to see the Notting Hill Carnival and Holi. These two festivals are so different from the ones we celebrate each year. The Notting Hill Carnival is a street carnival, which takes place in England in late August. It is named after the London district, where it’s held. This festival has been celebrated since 1966 and it is considered to be the inspiration of black immigrants. The Notting Hill Carnival lasts for several days and is attended by more than two million people every year. The participants wear shimmering costumes, sing Calipso songs, play drum music, and present group dancing. Perhaps, the most inviting part during the festival is the tasting of exotic food. Holi is another festival I’d like to visit. It’s a spring festival, which marks the abundance of wheat harvest. It has originated in India and is celebrated for a couple of days. The main idea of the festival is to show the triumph of virtue over evil through bright colors. The participants are seen singing and dancing in small groups. They also throw colors at each other. On this day people stop any quarrels, forgive each other and with good luck. руский перевод Каждый месяц по всему миру празднуют сотни фестивалей. Они часто связаны с празднованием определенных праздников, например, Нового года, Дня Святого Патрика, Масленицы, Дня матери, Первомая, Дня защиты детей, Хэллоуина и т.д. Есть также некоторые фестивали, которые не связаны с общими праздниками, но весело празднуются в некоторых странах. Например, Сонгкран - тайский Новый год, Ла Томатина, Октоберфест, Фестиваль Гластонбери, Ночь Гая Фокса, Ноттинг-Хиллский карнавал, Холи. Я думаю, что любой человек будет рад поучаствовать в таких фестивалях. Что касается меня, я хотел бы побывать на Ноттинг-Хиллском карнавале и Холи. Эти два фестиваля настолько отличаются от тех, которые мы празднуем каждый год. Ноттинг-Хиллский карнавал – это уличный карнавал, который проходит в Англии в конце августа. Он назван в честь лондонского района, где его и проводят. Этот фестиваль отмечается с 1966 года и был вдохновлен африканскими иммигрантами. Ноттинг Хиллский карнавал длится несколько дней, и в нем принимают участие более двух миллионов человек ежегодно. Участники одеты в блестящие костюмы, поют песни Калипсо, играют на барабанах и танцуют группами. Пожалуй, самой заманчивой частью фестиваля является дегустация экзотических блюд. Еще один праздник, который я хотел бы посетить – это Холи. Это праздник весны, который знаменует обилие урожая пшеницы. Он возник в Индии и празднуется в течение нескольких дней. Основной идеей фестиваля является показать торжество добродетели над злом через яркие цвета. Участников можно заметить поющими и танцующими в малых группах. Они также бросаются друг в друга красками. В этот день люди прекращают любые ссоры, прощают друг друга и желают удачи.