Задание номер 5 и 7!!!
Физика
Задание номер 5 и 7!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) В первом сосуде 7)4)250кПа
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