Какой объём видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения при условии,что разрешающая способность дисплея равна 640•350пикселей,а количество используемых цветов -16?

Гость: Гость:

1. Узнаем количество видеопикселей на одной странице 640*350=224000 умнажаем его на количество страниц 224000*2=448000 2. По формуле N=2^i, где N -количество цветов, i -количество бит на один пиксель 16=2^i, 16=2^4⇒ i=4. 3. Количество пикселей умножаем на количество бит на пиксель 448000*4 = 1792000 бит = 1792000/8=224000 байт = 224000/1024 = 218,75 кб Ответ: 218,75 кб.